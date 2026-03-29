Steve Carrell sier at "folk virkelig hatet" The Office-piloten

The Office US er fortsatt en av landets største og mest suksessrike sitcoms, men ut fra reaksjonene på pilotfilmen trodde stjernen Steve Carrell at den ville slå like godt an som rottelort på en bursdagskake. Faktisk sa han at den gikk så dårlig på testvisningene at folk "aktivt hatet" den første episoden av The Office.

I Amy Poehlers Good Hang-podcast fortalte Carrell om hvordan han laget den første episoden og hørte reaksjonene på den. "Piloten vår var den dårligste piloten i NBCs historie. Folk hatet den virkelig. De hatet den aktivt. Og jeg vet ikke helt hvordan den fikk ben å gå på etter det," sa han. Carrell nevnte også at Paul Rudd på settet til Anchorman ba ham om å ikke ta jobben som Michael Scott i The Office.

Carrell holdt ut til tross for de negative reaksjonene, og den amerikanske versjonen av The Office blomstret opp til en elsket serie som gikk i ni sesonger. Carrell hoppet av etter den syvende sesongen, men han ga alt for å motbevise at testpublikummet tok feil, og sørget for at vi fikk en serie som fikk oss til å grine, le og noen ganger gråte sammen med våre favorittpapirselgere.