Steven Spielberg har ingen planer om å slutte å lage film

I en alder av 78 år har Steven Spielberg ingen planer om å pensjonere seg med det første. Det gjorde han helt klart under innvielsen av en kino med nytt navn i Universal Studios, der han - under jubel fra publikum - erklærte "Jeg har laget mange filmer, og jeg har ingen planer om å pensjonere meg."

Han benyttet også anledningen til å fortelle om noen av sine kommende prosjekter: En UFO-inspirert sci-fi-film skal ha premiere sommeren 2026, og han leker med tanken på å lage en westernfilm - noe han egentlig aldri har hatt mulighet til å utforske før.

Spielbergs holdning kommer ikke som noen overraskelse - hans kreative gnist og ambisiøse prosjekter har vært en konstant gjennom flere tiår. Fra gjennombruddet med Haisommer for 50 år siden til å prøve seg på nye sjangre, er det tydelig at han ser på filmskaping som et livslangt kall, ikke bare et yrke.

På mange måter er Spielberg den klassiske Hollywood-regissøren - han ser ikke bare tilbake på fortidens triumfer, men ser fremover med nysgjerrighet og et brennende ønske om å fortsette å fortelle historier.

