Steven Spielberg mener Denis Villeneuve er en sjelden type filmskaper

HQ

Det er få stemmer i filmbransjen som er mer respektert enn Steven Spielberg. Selv i en alder av 77 år er regissøren fortsatt i stand til å lage fantastiske filmer som ingen andre, og på tampen av karrieren har Spielberg også hyllet arbeidet til noen yngre stemmer.

Denis Villeneuve er 56 år, men føler at han fortsatt har flere tiår igjen å gi når det gjelder filmskaping, og Steven Spielberg hyllet nylig regissøren i en episode av DGA Podcast.

"Det finnes filmskapere som bygger verdener. Det er ikke en lang liste ... Jeg tror dypt og inderlig at du er et av de nyeste medlemmene", sa Spielberg. Villeneuve har fanget mange med sine fantasifulle og betagende verdener. Fra Arrival til Sicario til Bladerunner 2049 og Dune - Villeneuve har virkelig en evne til å ta publikum med til et helt annet sted.

Synes du Steven Spielberg gjør rett i å rose Villeneuve?