Steven Spielberg ønsker å være involvert i flere TV-prosjekter

Den legendariske regissøren Steven Spielberg har avslørt at han ønsker å være involvert i flere TV-prosjekter, og sier at han vil "en dag regissere en lang serie."

Regissøren, som har fått mye ros for sin siste film The Fabelmans, har jobbet med TV-prosjekter før, som HBOs miniserie Band of Brothers, men han har aldri personlig regissert et helt show i sin lange karriere.

I en episode av Smartless Podcast (via Variety) virker Spielberg absolutt interessert i å regissere TV-serier, og har sagt at han ville ha tatt på seg Mare of Easttown hvis han hadde fått tilbudet.

Han gjorde nesten sin Oscar-vinner Lincoln i 2012 til en 6-timers serie også, ifølge intervjuet, men bestemte seg senere for å gjøre produksjonen til en film i stedet.

Vil du se en Steven Spielberg-regissert TV-serie? Hvilken historie ville passe den legendariske regissøren best?