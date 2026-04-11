Steven Yeun om en fremtidig MCU-opptreden: "Man skal aldri si aldri"

Vi kunne ha fått en annen Sentry i Marvels Thunderbolts*, da det en stund var slik at Steven Yeun skulle spille rollen. Yeun måtte imidlertid trekke seg, noe som førte til at Lewis Pullman spilte rollen som Bob/Sentry.

I en samtale med MovieWeb sa Yeun at han hadde sett Thunderbolts* og ikke vil utelukke en ny MCU-debut. "Jeg elsker Jake, Jake Schreier, en utrolig menneskelig regissør. Jeg gjorde det [se det] og jeg sier aldri aldri. Jeg er i nærheten."

Gillian Jacobs, Yeuns medspiller i Invincible, forklarte at hun kanskje har en idé til en rolle han kunne spille hvis han ønsker en MCU-rolle. "Jeg har faktisk en pitch. Kjenner du til denne tegneserien, Dakota North? Det var en kortvarig Marvel-tegneserie. Jeg tror det ville bli en flott TV-serie," sa hun. "Men de vil ha meg. Jeg vet ikke helt. Jeg bare oppdaget den tegneserien, og jeg synes det er en så flott verden visuelt. Det er en så morsom karakter. Så jeg har alltid likt Dakota North. Fantastisk."

Yeun er fortsatt booket og opptatt, og spiller en av de mest omtalte superheltene i dag i den animerte Invincible-serien. Selv om det er et live-action-prosjekt for Robert Kirkmans superhelttegneserie på trappene, ser det ut til at Yeun anser seg selv som for gammel til å spille Mark utenfor animasjon. Døren står imidlertid fortsatt åpen for mange andre superheltroller.