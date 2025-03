Steven Yeun slutter seg til rollebesetningen i filmen Avatar: The Last Airbender

HQ

Avatar: The Last Airbender's 2026-film har nettopp fått et nytt rollebesetningsmedlem, i form av Invincible-, The Walking Dead- og Mickey 17-stjernen Steven Yeun.

Yeuns engasjement ble rapportert av Variety, som i samme rapport bekreftet at filmen fortsatt ikke har en offisiell tittel, og vi vet heller ikke hvem Yeun faktisk skal spille. Andre rollebesetningsmedlemmer inkluderer Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan og Jessica Matten.

Det antas at Bautista spiller filmens hovedantagonist, men med tanke på hvor sparsomme detaljene er, ser det ikke ut til at noe er hugget i stein akkurat nå. Utgivelsesdatoen for filmen er 30. januar 2026, så fansen håper at de kan høre mer snart.