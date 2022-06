Steve-O: Jackass hadde dårlig innflytelse på barn

HQ

Mange av oss har sett Jackass både som barn og voksne, og har en slags nostalgisk tilknytning til det, selv om det de i bunn og grunn gjør er å skade seg selv... med vilje.

Men veteranen Steve-O er har en litt surnet holdning til showets kulturelle innflytelse. I et nytt intervju via podcasten Hotboxin' (gjennom IGN), sier han at han i dag tror at Jackass hadde en dårlig innflytelse på spesielt de yngre:

"I think in the beginning of Jackass we were genuinely worth vilifying because back then they didn't have YouTube or video on the internet and we were legitimately a bad influence. When Jackass came out, little kids were showing up in hospitals all over the country and maybe the world because they saw us doing this crazy shit and they wanted to do it themselves. So, little kids everywhere got video cameras and started fucking themselves up and showing up in hospitals and getting really hurt."

Prøvde du selv å gjenskape noen av stuntsene da du var yngre?