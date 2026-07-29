Stillheten rundt de tradisjonelle Sonic-spillene kan snart være over

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Det er lenge siden Sonic Team har kommet med noen kunngjøringer om nye tradisjonelle Sonic-titler, og det siste Sonic-spillet som ble utgitt, er « Sonic Frontiers fra 2022. Bortsett fra remaster-utgaver som «Sonic x Shadow Generations», Sonic Frontiers – Definitive Edition og fjorårets kartracerspill «Sonic Racing: Crossworlds», har det vært en tøff tid for fans av plattformspill.

Men det er mer på vei. Det sier Sonic Team-sjef Takashi Iizuka i et intervju med 80LV (takk, My Nintendo News), der han påpeker at Sonic trenger et variert utvalg, men sier at studioet ønsker å fortsette å levere underholdning som forblir tro mot Sonic-universet:

«Hver av de ulike pilarene bidrar på meningsfulle måter til Sonic-serien, og vi gleder oss til det vi har i vente. Som dere så på Summer Game Fest, har vi en jevn strøm av innhold etter lanseringen for Sonic Racing: CrossWorlds... Lanseringen av en andre sesong signaliserer vår langsiktige satsing på spillet. Selv om det alltid er en utfordring å opprettholde fremdriften i et så konkurransepreget marked, er teamet vårt fortsatt dedikert til å levere innhold som forblir tro mot Sonic-universet.»

Sonic the Hedgehog fylte 35 år i sommer, og det har gått mange rykter om en oppfølger til Sonic Frontier, men så langt har ingenting skjedd. Vi krysser fingrene for at dette vil endre seg på Gamescom i august eller Tokyo Game Show i september.