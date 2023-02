Stillingsannonser hinter om flerspiller i Ghost of Tsushima 2

HQ

Selv om en oppfølger Sucker Punch sitt samuraieventyret ikke er bekreftet enda er det noe de fleste av oss i redaksjonen forventer å se før heller enn senere gitt hvor godt mottatt det første spillet var og hvordan et par interessante stillingsannonser fra i fjor tydelig antyder at utviklingen er i gang.

Nå har det dukket opp flere livstegn fra Ghost of Tsushima 2, som også vitner om muligheten for at flerspiller blir inkludert fra starten. Nok en gang står stillingsannonser for praten, og Sucker Punch leter tilsynelatende etter en Senior Multiplayer Mission Designer og en Senior Multiplayer Systems Designer. Hvorvidt stillingene faktisk er knyttet til Ghost of Tsushima 2 er uklart, men på dette tidspunktet er vi ikke kjent med noen andre prosjekter under utvikling hos Sucker Punch. Derfor tyder det meste på at multi-player katana-svinging vil være på menyen om et år eller så.

Ser du frem til flerspiller i Ghost of Tsushima 2, eller foretrekker du et fullt enkeltspillerfokus?