Stjernen og medregissøren bak «Fading Echo» snakker om kunstig intelligens og spillbransjens fremtid

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Da jeg leste meg opp på spill Fading Echo et før et intervju med skuespilleren Samantha Béart og New Tales' medgrunnlegger Emmanuel Obert, fanget en av slagordene oppmerksomheten min. «Kreativitet er ikke valgfritt. Det handler om å overleve», står det. Det fikk meg til å tenke på hvordan dette kunne være mer enn bare et slagord for spillet, og kanskje en måte å se på hvordan man kan overleve i den moderne spillbransjen vi ser i dag. Så jeg tok opp ideen med Béart og Obert for å høre hva de tenkte om kreativitet og å overleve spillbransjen i kjølvannet av nedbemanninger, AI og alle de andre utfordringene vi ser.

«Jeg mener, jeg liker ikke å ta opp AI, men det er bare i hodet mitt nå,» sa Béart. «[Folk] som prøver å få oss alle til å bruke AI, ser på kreativitet som en slags oppgave som må utføres. De ser på det som noe vi ikke vil engasjere oss i, mens det i virkeligheten er det menneskehetens historie handler om. Det er den individuelle kampen – det er alt som noen gang har skjedd med deg i livet ditt, og det er ditt perspektiv, og det er det som gjør det unikt... vi gikk inn på en mørk vei da vi begynte å bruke ordet «innhold» om kunst.»

Obert benyttet anledningen til å snakke om bransjens tilstand, og hvordan spill alltid har vært en kunstform i stadig endring. «Hvis du ser på spillbransjen fra 60- og 70-tallet og frem til i dag, har den forandret seg og fornyet seg selv utallige ganger. Jeg tror vi i dag kanskje befinner oss i et av de største øyeblikkene av overgang og fornyelse,» sa Obert. Han har ingen anelse om hvordan den nye modellen vil se ut når endringen er fullført, men at «det er ting å gjøre når man ser en ny form for spill, en ny form for spillopplevelse,» med henvisning til at «Actual Play» har blitt et enormt fenomen, og at bordspill har blitt en trend stor nok til å fylle Wembley Stadium.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Samantha Béart og Emmanuel Obert nedenfor, og ta en titt på « Fading Echo her.