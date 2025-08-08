Stjernespekket The Thursday Murder Club ser ut som en sjarmerende whodunnit

HQ

I slutten av måneden er det endelig tid for å møte live-action-versjonen av The Thursday Murder Club. Basert på de populære krimromanene av Richard Osman, blir bøkene omgjort til en film av Netflix, som kommer så snart som 28. august.

For de som er nysgjerrige på hvorfor dette bør være på radaren din, så har filmatiseringen litt av en rollebesetning. Hovedbesetningen av pensjonister som slår seg sammen for å løse uoppklarte saker inkluderer Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley og Celia Imrie, og resten av rollebesetningen (som vil inkludere noen tilbakevendende ansikter, forutsatt at oppfølgerne får grønt lys) inkluderer Naomi Ackie, Daniel Mays, Tom Ellis, David Tennant, Jonathan Pryce, Geoff Bell, Richard E. Grant, Paul Freeman og mange flere.

Når det gjelder hva handlingen skal by på, blir vi fortalt: "Fire ukuelige pensjonister bruker tiden sin på å løse uoppklarte mord for moro skyld, men detektivarbeidet deres tar en spennende vending når de står overfor en ekte krimgåte."

Med premieredatoen nesten her, sjekk ut det siste utseendet på The Thursday Murder Club nedenfor.