Stor 3. januar-oppdatering på vei til Call of Duty: Black Ops 6

Treyarch ringer inn det nye året med en stor oppdatering for Call of Duty: Black Ops 6, satt til å slippe 3. januar. Selv om studioet ikke har gitt ut offisielle oppdateringsnotater ennå, delte de en kort oversikt gjennom et innlegg på X. Fans kan forvente nye moduser for både flerspiller og zombier, introduksjonen av High Roller Wildcard, buffs for Elemental Sword i Zombies og forbedringer av Prop Hunt-modusen. Citadelle des Morts-kartet vil også motta feilrettinger, og After-Action-rapporter vil bli forbedret.

I mellomtiden kan Black Ops 6-spillere fortsette å glede seg over det pågående Double XP- og Double Weapon XP-arrangementet, som kjører til oppdateringen slippes. Med spekulasjoner om retur av Gun Game-modus, er spenningen til å ta og føle på når fansen ivrig venter på oppdateringen.

Er du spent på de nye oppdateringene som kommer 3. januar?