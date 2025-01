Stor lekkasje avslører 2025-utvidelsen i Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals fansen surrer av spenning etter at en stor lekkasje avslørte NetEase Games 'ambisiøse planer for tittelens fremtid. Ifølge Forbes vil 13 nye helter bli med i spillets lineup, sammen med spennende team-up-dynamikk og tre nye kart for å holde spillerne engasjert. Med denne oppdateringen vil Marvel Rivals 'karakterliste utvides til imponerende 46, noe som sikrer en rikere spillopplevelse.

De nye tilskuddene inkluderer fanfavoritter som Deadpool, Captain Marvel og Blade, i tillegg til spennende samarbeidsmuligheter som Wolverine sammen med Phoenix og Storm sammen med Human Torch. Kart som Krakoa og New York lover varierte slagmarker som spillerne kan utforske. Disse oppdateringene er et bevis på Marvel Rivals' engasjement for å holde spillet friskt og dynamisk.

NetEase Games ser ut til å ha truffet spikeren på hodet med sin strategi, ettersom Marvel Rivals fortsetter å tiltrekke seg millioner av spillere over hele verden. Spillets evne til å utvikle seg samtidig som det beholder sin kjerneappell, viser hvorfor det har blitt en viktig del av nettspillmiljøet.

Hvilken helt eller hvilket team er du mest spent på å prøve?