Stor NHL 22-oppdatering legger til spillbare kvinnelag og mer

Andre sportsspill har hatt dette i lengre tid, men nå er det også tid for NHL-serien å inkludere spillbare kvinnelag, hvilket tilføyes med en stor IIHF-oppdatering (International Ice Hockey Federation) som ble sluppet i dag.

Og dette er ikke det eneste nye tillegget da vi også får IIHF World Junior Championshop og "oppdaterte trøyer og merkevare for herrelandslagene". VP og GM for EA Sports, Sean Ramjagsingh, hadde dette å si om det store steget NHL-serien nå tar:

"The introduction of women's national teams to NHL 22 as part of the upcoming IIHF content will be an important moment for the franchise in its continued effort to reflect the diversity of the hockey community. We are proud to feature playable women's teams for the first time in NHL 22, alongside the rising stars on the World Juniors teams."

For mer informasjon, trykk her, og glem ikke å se den helt nye videoen som introduserer alle disse nyhetene nedenfor.