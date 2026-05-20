Stor PSN-sikkerhetsfeil gjør det enkelt for hackere å få tilgang til kontoer

PlayStation-brukere må passe seg, da det er en ny hackingmetode som går rundt som lar angripere stjele folks kontoer ved å bruke veldig lite informasjon, omgå tofaktorautentisering og gjøre tilbakestilling av passord ubrukelig. Med tanke på at dette er de to beste måtene å sikre kontoen din på, har PlayStation-brukere blitt forvirret da de fremdeles finner kontoene sine stjålet av hackere takket være en nylig utnyttelse.

Som fanget først av forfatter og podcaster Colin Moriarty, lar utnyttelsen hackere få viktig kontoinformasjon og tilgang til en konto gjennom et smutthull i Sony-support. Alt hackerne trenger er PlayStation Network-ID-en din og en kjøpsrelatert detalj, som kan være sifrene på et kort som brukes i PlayStation Store eller et transaksjonsnummer. Via Sonys kundestøtte kan hackere be om at e-postadressen som er knyttet til kontoen, tilbakestilles, og at 2FA deaktiveres, noe som effektivt fjerner alle barrierer en bruker kan sette opp.

Moriarty ble advart om dette forestående angrepet, men kunne likevel gjøre svært lite med det. Takket være forbindelser med PlayStation PR og med noen Sony-studioer fikk han tilbake kontoen sin. Det er imidlertid ikke alle som har blitt hacket som har like gode forbindelser, og det er mulig at folk på tvers av Sonys systemer snart kan miste kontoene sine.