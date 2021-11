Stor Steam-interesse for Age of Empires IV

HQ

For Age of Empires-fans har ventetiden på Age of Empires IV vært ekstremt lang, ettersom del tre ble lansert i 2005. Men nylig ble det endelig lansert, og man kan vel lett fastslå at interessen har vært stor.

Selv om vi ikke har fått noen salgstall ennå eller offisiell beskjed om hvor mange som har spilt, så avslører SteamDB at Age of Empires IV nådde nesten 74.000 samtidige spillere bare på Steam kort etter lanseringen. I tillegg er 84% av brukeranmeldelsene positive.

For å sette det i perspektiv har Age of Empires II: Definitive Edition fra 2019 på det meste nådd knapt 39.000 samtidige spillere, mens Age of Empires III: Definitive Edition fra i fjor på det meste nådde drøyt 20.000 samtidige spillere.

Spiller du Age of Empires IV og hva synes du om det?