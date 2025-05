Storbritannia innleder samtaler med USA om foreslåtte filmtollsatser

HQ

Siste nytt om Storbritannia og USA . Den britiske regjeringen har bekreftet at den er i samtaler med høytstående amerikanske tjenestemenn etter president Trumps overraskende forslag om 100 % toll på alle filmer fra andre land enn USA.

"Vi er allerede i aktive diskusjoner med toppen av den amerikanske administrasjonen om dette temaet. Vi jobber hardt for å finne ut hva som eventuelt vil bli foreslått, og for å sikre at våre verdensledende kreative næringer beskyttes", sa ministeren for kreative næringer i dag.

Storbritannia presser på for å sikre at landets blomstrende film- og TV-produksjonssektor, som genererte nesten 6 milliarder dollar i fjor, ikke blir negativt påvirket av tiltak som fortsatt er uklare når det gjelder omfang eller håndhevelse. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.