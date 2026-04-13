Storbritannia kan vedta EU-regler uten full parlamentarisk avstemning i henhold til en ny tilbakestillingsplan

HQ

Keir Starmers regjering forbereder lovgivning som kan gjøre det mulig for Storbritannia å innføre EU-regler uten full parlamentarisk avstemning, som en del av en bredere innsats for å gjenopprette forholdet til EU.

I henhold til den foreslåtte planen vil ministrene bruke såkalte "Henrik VIII-beføyelser" til å gjennomføre en "dynamisk tilpasning" til EUs regelverk i avtalte sektorer som mat, utslipp og produksjon. Dette vil gjøre det mulig for Storbritannia å raskt følge nye regler for det indre markedet når det anses å være i nasjonal interesse, ved hjelp av sekundærlovgivning som parlamentsmedlemmene kan godkjenne eller avvise, men ikke endre.

Tiltaket gjenspeiler et skifte i strategien etter brexit, ettersom regjeringen søker å redusere handelsbarrierer og motvirke økonomiske belastninger knyttet til global ustabilitet, inkludert den nylige Iran-konflikten.

Politiske skikkelser som Nigel Farage og andre brexit-tilhengere vil sannsynligvis utfordre forslagene, og hevde at de undergraver resultatet av folkeavstemningen i 2016.

Til tross for den forventede motreaksjonen ser det ut til at ministrene er klare til å gå videre med lovforslaget, som de fremstiller som et pragmatisk svar på økonomiske realiteter snarere enn en reversering av brexit.