Storbritannia lanserer rekordhøye sanksjoner mot Russlands skyggeflåte

Siste nytt om Storbritannia og Russland . Den britiske regjeringen har kunngjort sin hittil største sanksjonspakke mot Russlands skyggeflåte, rettet mot opptil 100 oljetankere som har transportert last for over 24 milliarder dollar siden 2024.

Tiltakene har som mål å forstyrre operasjoner som finansierer Kremls krigføring i Ukraina, og samtidig beskytte kritisk undervannsinfrastruktur i Europa mot risikoen som eldre og usertifiserte fartøy utgjør. Vil du vite mer? Du kan lese den offisielle pressemeldingen her.