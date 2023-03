Storbritannias CMA er ikke overbevist om at Call of Duty vil kjøre på en Nintendo Switch

HQ

Mens Microsoft offisielt har inngått en avtale med Nintendo om å bringe Call of Duty til Switch, alt i det som ser ut til å være et trekk for å overbevise handelsreguleringsorganer om at oppkjøpet av Activision Blizzard på 68,7 milliarder dollar er en god ting for spillindustrien, Storbritannias handelsregulator, Competition and Markets Authority (CMA) er ikke overbevist om at dette vil være så bra.

I en ny rapport fra CMA bemerker organisasjonen at Switch har en betydelig ulempe for PC og nåværende generasjonskonsoller når det gjelder tilgjengelig maskinvare og strøm, noe som betyr at kvaliteten på Call of Duty titler på Switch er et stort spørsmålstegn.

Rapporten bemerker: "Vi har også sett bevis på at store skytespill ikke kjører så bra på Nintendos konsoller på grunn av den tekniske differensieringen. En tredjepart hevdet at grafisk intensive skytespill ofte kan være rettet mot PlayStation og Xbox på grunn av de spesifikke egenskapene til konsollytelsen, og at portering til Nintendo Switch kan kreve økonomiske investeringer og kompromisser på grafisk kvalitet, eller bruk av skyspillløsninger.

Dette kommer rett etter at CMA understreker bekymringer om filstørrelsen til et Call of Duty-spill, noe som sannsynligvis vil være et mareritt for Switch-eiere.

Rapporten fortsetter: «Utgivernes synspunkter indikerte på samme måte at det å utvikle et spill for Switch er en vesentlig annen oppgave i forhold til å gjøre det for Xbox og PS på grunn av dets tekniske forskjeller. En utgiver uttalte at det oppstod tekniske problemer når de brakte et spill til Nintendo Switch, men ingen problemer med å bringe det samme spillet til Xbox eller PlayStation. Utgiveren bemerket at Switch's begrenset grafikk og lagring er tekniske begrensninger som påvirker ytelsen til konkurrerende spill mer enn for spill (er) brakt til Xbox eller PlayStation. En annen utgiver uttalte at flere av spillene ikke er tilgjengelige på Nintendo, da Nintendo har forskjellige evner fra PlayStation og Xbox.

CMA lister opp Doom Eternal, Apex Legends og Fortnite som eksempler på hvordan skyttere kjører på Switch og bemerker deretter at kvaliteten på en Call of Duty relativt sett spillet kan være et problem på plattformen.

Det ble også nevnt om cloud-streaming-teknologien som ble brukt til å bringe store spill til Switch, selv om CMA også fremhevet: "Vi merker oss også partenes innlevering om at Nintendos partnerskap med Ubitus 'skystrømmeteknologi for å frigjøre Resident Evil Village på Switch muliggjør spilling med nivåer av grafisk gjengivelse som kan sammenlignes med det som finnes på en PC på høyt nivå, PlayStation 5 eller Xbox Series X. Som diskutert ovenfor anser vi imidlertid at det for tiden er betydelige forskjeller mellom skyspill og spill på konsoller (f.eks. Behovet for en internettforbindelse for å streame spill fra skyspilltjenester). Muligheten til Switch til å koble til en tredjeparts leverandør av skyspilltjenester vil heller ikke gjøre det til en nærmere konkurrent til Xbox og PlayStation i konsollspillmarkedet.

Ytterligere bekymringer om denne avtalen ble også reist, inkludert Call of Duty's publikum som sannsynligvis ikke er på Nintendo-konsoller, og at Nintendos posisjon i konsollområdet er så forskjellig fra Xbox og PlayStation at selskapet egentlig ikke kan tenkes på og sammenlignes i samme brakett.