Storbritannias CMA har publisert en retningslinje for sikker bruk og utvikling av kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) er et omdiskutert tema om dagen, hovedsakelig på grunn av det utømmelige potensialet det har og hvordan det kan få dramatiske konsekvenser for den kreative og underholdningsbransjen. En av de viktigste grunnene til at skuespillere, forfattere og halve Hollywood streiker, er bruken av kunstig intelligens i TV- og filmbransjen, og dette begynner å bli en alvorlig bekymring i andre deler av underholdningsbransjen, og i stort sett i alle andre deler av livet også.

Storbritannias Competition and Markets Authority har nå publisert en ny rapport som tar for seg hvordan kunstig intelligens bør brukes. Målet med retningslinjene er å legge til rette for at kunstig intelligens både kan forbedres og utvikles kontinuerlig, men på en måte som beskytter forbrukerne. For å nå disse målene har man skissert syv prinsipper, og de er:



Ansvarlighet - FM-utviklere og -distributører er ansvarlige for resultatene som leveres til forbrukerne.

Tilgang - kontinuerlig tilgang til viktige innsatsfaktorer, uten unødvendige begrensninger.

Mangfold - et vedvarende mangfold av forretningsmodeller, både åpne og lukkede.

Valgmuligheter - tilstrekkelige valgmuligheter for bedriftene, slik at de selv kan bestemme hvordan de vil bruke FM.

Fleksibilitet - fleksibilitet til å bytte og/eller bruke flere FM-selskaper etter behov.

Rettferdig behandling - ingen konkurransebegrensende atferd, inkludert konkurransebegrensende selvreferanse, koblingssalg eller bundling.

Åpenhet - forbrukere og bedrifter får informasjon om risikoene og begrensningene ved FM-generert innhold, slik at de kan ta informerte valg.



CMA har lovet å øke sitt engasjement på AI-området i løpet av de kommende månedene, og håper at disse prinsippene vil være til nytte og beskyttelse for mennesker, bedrifter og økonomien som helhet.

Sarah Cardell, administrerende direktør i CMA, legger til: "Det er dramatisk hvor raskt AI blir en del av hverdagen for folk og bedrifter. Teknologien har et stort potensial til å sette turbo på produktiviteten og gjøre millioner av hverdagslige oppgaver enklere, men vi kan ikke ta en positiv fremtid for gitt. Det er fortsatt en reell risiko for at bruken av kunstig intelligens utvikler seg på en måte som undergraver forbrukernes tillit, eller at den domineres av noen få aktører som utøver en markedsmakt som hindrer at alle fordelene kommer hele økonomien til gode."

Cardell fortsetter: "CMAs rolle er å bidra til å forme disse markedene på en måte som fremmer sterk konkurranse og effektiv forbrukerbeskyttelse, og som gir de beste resultatene for folk og bedrifter i hele Storbritannia. I markeder som disse, som utvikler seg raskt, er det avgjørende at vi går i bresjen for denne tenkningen, i stedet for å vente på at problemer oppstår og først deretter gripe inn med korrigerende tiltak."

Tror du at disse prinsippene vil bidra til å kontrollere AI-sektoren?