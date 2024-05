Storbritannias regjering svarer på oppropet Stop Killing Games

HQ

Etter at Ubisoft stengte serverne til The Crew, noe som gjorde det uspillbart, satte Ross Scott sammen Stop Killing Games, en organisasjon som håpet å bevare videospill uansett alder.

Etter at en underskriftskampanje organisert av Stop Killing Games nådde 23 000 underskrifter, måtte den tas opp med den britiske regjeringen. Dessverre så ikke parlamentet helt verdien i å ta vare på favorittspillene våre, og ga følgende svar (takk, PC Gamer.)

"Forbrukerne bør være klar over at det ikke finnes noe krav i britisk lov som tvinger programvareselskaper og -leverandører til å støtte eldre versjoner av sine operativsystemer, programvare eller tilkoblede produkter", heter det i svaret. "Det kan være tilfeller der selskaper tar kommersielle beslutninger basert på de høye driftskostnadene ved å vedlikeholde eldre servere for dataspill som har en synkende brukerbase."

Men "hvis forbrukere blir forledet til å tro at et spill vil forbli spillbart på ubestemt tid for visse systemer, til tross for at den fysiske støtten opphører, kan [forbrukervernreglene] kreve at spillet fortsatt er teknisk mulig (for eksempel tilgjengelig offline) å spille under disse omstendighetene."

Dette er ikke slutten på historien. Underskriftskampanjen vil fortsatt være åpen, og hvis den når 100 000 underskrifter, vil den bli tatt opp til debatt i parlamentet. Det virker likevel som om den britiske regjeringen ikke akkurat er villig til å prioritere bevaring av spill akkurat nå, og den vil heller ikke beskytte forbrukerne mot å miste spillene sine.