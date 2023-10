Store endringer i Xbox-teamet når Sarah Bond blir forfremmet

HQ

Med Activision Blizzard Kings inntreden i Microsofts spillsatsing har kapasiteten mer enn doblet seg. ET stort varemerke som Call of Duty har sine egne krav, og smarttelefonspill er plutselig noe de virkelig lykkes med.

Som et resultat av dette har Phil Spencer nå presentert noen ganske store omveltninger for Microsofts spillvirksomhet. Spencer forblir på toppen som administrerende direktør for Microsoft gaming, og har forfremmet Sarah Bond til ny sjef for Xbox (både programvare og maskinvare). Når det gjelder Bond, skriver Spencer i en meo The Verge har fått tak i:

"For å administrere dagens plattform og bygge morgendagens plattform, samler vi teamene som vil gjøre dette mulig. Sarah Bond vil lede dette teamet som president for Xbox - og med det samle enheter, spillere, skaperopplevelser, platformutvikling, strategi, forretningsplanlegging, data og analyse og forretningsutvikling."

En annen stor endring er at Bethesda skal bringes nærmere Xbox, slik at de kan samarbeide mer og dele ressurser. En rimelig gjetning er at Spencer ikke vil ha en ny Redfall-situasjon, og Matt Booty forfremmes til President of Game Content and Studios for å føre tilsyn med både ZeniMax (der Jamie Leder forblir ansvarlig) og Xbox.

Slik vil ledelsen av Microsofts spillvirksomhet se ut fra nå av (Activision Blizzard-sjefen Bobby Kotick slutter 1. januar 2024):

Sarah Bond svarte slik på sin nye rolle som Xbox-sjef på X, og fikk massevis av svar og gratulasjoner fra bransjeveteraner som Tim Sweeney (Epic-sjef), Shawn Layden (tidligere PlayStation-sjef) og Shuhei Yoshida (PlayStation-veteran). Hva synes du om Sarah Bond som ny Xbox-sjef?