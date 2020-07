Store nyheter om Mega Man-filmen rett rundt hjørnet

Du ser på Annonser

Filmer og serier basert på spill har blitt en stor suksess de siste par årene, og blant annet Detective Pikachu og Sonic-filmen har vært store suksesser på det hvite lerretet. Vi har en stund visst at en Mega Man-film er på vei, men det har vært urovekkende stille rundt dette prosjektet utover at det er Henry Joost og Ariel Schulman som står for regien (tidligere har de regissert Catfish og den kommende Netflix-filmen Project Power).

Under et Comic-Con-panel nylig ble det avslørt at manusforfatteren av Project Power også kommer til å være med på dette prosjektet, samt at det er store nyheter på gang:

"That is true. We had such a great time working with Mattson on Project Power that we invited him in to help us out with Mega Man. We are super excited about it. I think we're going to have some big news about it soon. I can't say all that much right now, but it's a project very near and dear to our hearts and we're psyched."

Ser du frem til Mega Man-filmen?

Takk, IGN