Store Pokémon-nyheter bekreftet for i morgen

Var det noen som virkelig trodde at Nintendo, The Pokémon Company og Game Freak ville la Pokémon-spillene feire 25 år uten en spesiell markering? Nei? Bra.

For nå kan de tre selskapene bekrefte at de tyvstarter bursdagen med å ha en Pokémon Presents-sending klokken 16 i morgen. Denne vil vare i omtrent 20 minutter, så det blir nok at tid til å vise mer av New Pokémon Snap, nytt innhold til Pokémon Go og kanskje noen remaker.