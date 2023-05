Store selskaper tok "E3 for gitt", sier Take-Two-sjefen.

HQ

Take-Two's administrerende direktør Strauss Zelnick har kritisert noen av de større spillselskapene og sagt at de ikke innså betydningen av E3 og i stedet tok det for gitt.

I en samtale med GamesIndustry.biz sa Zelnick: "Jeg tror at i en periode tok noen av de store aktørene i bransjen E3 for gitt og bestemte seg for å trekke seg fra showet, men fortsatt være i reklamebransjen på samme tid og på samme sted, og jeg synes det er problematisk. Jeg tror du enten må støtte showet, eller så blir det ikke noe show."

Det er ikke klart hvilke store selskaper Zelnick refererer til, men gjennom årene har vi sett store navn innen spill gå til side fra E3 som Nintendo, Sony og EA. Tidligere i intervjuet snakket Zelnick også om viktigheten av E3 og hva som gjorde showet så nyttig for videospillselskaper.

"[Take Two har] alltid vært en tilhenger av E3, og jeg tror det tjente et stort formål som et show for media, som et show for investorer, som et show for distribusjonspartnere og forbrukere som er ivrige etter virksomheten, 'prosumers', om du vil. Det tjente et stort formål for oss."

