Storfilmer vil ikke ha budsjetter på 400 millioner dollar for alltid

"Hvor mye kostet egentlig den filmen?" Det er et spørsmål vi fortsetter å stille hver gang en blockbuster går på kino. Med stadig større budsjetter, som regelmessig passerer 400 millioner dollar, er det vanskelig å se for seg en verden der alle disse filmene kan være lønnsomme.

"Disse kostnadene er ikke bærekraftige. Det er klart at det var unike elementer som ikke hjalp budsjettene, som streik og covid-19. Kostnadene vil komme ned etter hvert som virksomheten normaliseres," sa Wall Street-analytiker Eric Handler til The Hollywood Reporter.

Det antas at Mission: Impossible - The Final Reckoning, Superman og F1 kan ha budsjetter på mellom 300 og 400 millioner dollar. Jurassic World: Rebirth har tilsynelatende et nettobudsjett på 180 millioner dollar, men dette er omstridt, og noen tror at den vil bli med i 400 millioner dollar-klubben.

"Det er ingen måte å forsvare disse budsjettene på, for når du kommer opp i break-even-punktet på 700 til 900 millioner dollar når det gjelder billettinntekter og biinntekter, gir det ingen mening", sa en veteranfinansiør.

Noen filmer kan rettferdiggjøre seg selv etter en vellykket kinosuksess, men andre kan kanskje tjene inn budsjettet sitt på andre måter. Bruk av merchandise og digitalt salg er spesielt viktig i franchisefilmer, med Mission: Impossible er et godt eksempel. Salget av de seks første filmene økte med 337 % sammenlignet med året før.

Hva synes du om moderne filmbudsjetter?