Stories Untold-skaperne avslører Silent Hill: Townfall

Etter ti år uten et skikkelig Silent Hill har Konami tydeligvis tenkt å gjøre opp for det tapte med å virkelig bringe den tåkelagte byen tilbake i rampelyset fremover.

For som forventet fikk vi ikke bare én annonsering i kveldens stream. I tillegg til blant annet Silent Hill 2 Remake bekreftet Konami også at de har gitt Stories Untold-utviklerne i No Code og utgiverne i Annapurna lov til å lage et spill kalt Silent Hill: Townfall. Verken de selv eller teasertraileren vi har fått avslører hva spillet går ut på, men vi loves en "helt ny vri" på det velkjente universet.