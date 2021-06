Story of Seasons: Friends of Mineral Town kommer til PS4 og Xbox One i høst

Under Future Game Show på E3 bekreftet utgiver XSEED Games og utvikler Marvelous at Story of Seasons: Friends of Mineral Town - opprinnelig et Game Boy Advance-spill fra 2003 som fikk en remaster på Switch og PC i 2020 - også kommer til PS4 og Xbox One i høst.

Dette blir en nyutgivelse av Switch-versjonen, og den forventes å utvide publikumet for serien, da Story of Seasons-titler sjelden slippes på andre konsoller enn Nintendos plattformer. Er du nysgjerrig på spillet kan du sjekke ut lanseringstraileren nedenfor.