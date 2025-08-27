Story of Seasons: Grand Bazaar er ute nå på PC og Nintendo 1 & 2

Tiden har kommet for å forlate bylivets kjas og mas og i stedet starte på nytt i en sjarmerende landsbyby. Story of Seasons-serien er tilbake, og det neste kapittelet i den elskede livssimulator-sagaen er nå tilgjengelig for å legge til i biblioteket ditt på PC, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2.

Denne delen i serien, kjent som Story of Seasons: Grand Bazaar, tar oss med til den vakre Zephyr Town, hvor målet er å både bygge og utvikle drømmegården din, samtidig som du hjelper lokalbefolkningen i deres storslåtte innsats for å gjenopprette den en gang verdensberømte Grand Bazaar til sin tidligere prakt. Det er unødvendig å si at dette kapittelet ikke bare handler om å dyrke avlinger og oppdrett av husdyr. Det er et viktig og stort forretningsforetak i hjertet som har som mål å sette den vindfulle og koselige byen tilbake på kartet.

Med Story of Seasons: Grand Bazaar nå tilgjengelig på PC og Nintendo Switch 1 og 2 har vi satt sammen en nyttig video som utforsker et utvalg av de kule grunnene til at dette bør være ditt neste livssimuleringsspill. Vi dykker ned i den koselige livsstilen, den kreative gårdsrestaureringen, hvordan relasjoner kan bygges og forbedres med lokalbefolkningen, elementene og hvorfor vind er en så viktig faktor, og selvfølgelig hvordan det utvider og forbedrer det originale Harvest Moon-spillet, hvor det henter inspirasjonen sin fra.

Sjekk ut alt dette nedenfor, og igjen, ikke glem å legge Story of Seasons: Grand Bazaar til samlingen din på PC eller Nintendo Switch 1 og 2 fra og med i dag.