Bondegårdssimulatoren Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ble sluppet til Switch tidligere i år og til PC for bare noen uker siden. Nå kommer nye tall som viser at spillet har solgt over en million eksemplarer. Dette gjelder både digitalt og fysisk (sendt til butikk). Det skriver Marvelous selv på deres japanske hjemmeside.

