Støtten på Assassin's Creed Shadows nærmer seg slutten

Idet vi nærmer oss ettårsjubileet for Assassin's Creed Shadows, har Ubisoft delt en oppdatering om serien som forklarer litt mer om hva vi kan forvente oss av den i nær fremtid.

For det første, for Shadows 'skyld, kan vi se frem til en avvikling av støtten til spillet, ettersom Ubisoft nå som det viktigste innholdet etter lanseringen er levert, ønsker å legge ressursene sine i andre prosjekter.

Utgiveren forklarer: "Når vi når denne milepælen, vil Shadows bevege seg inn i sin siste fase av støtte. Vi trapper ned med mindre, sjeldnere oppdateringer ... men fortsatt noen overraskelser! Samtidig vil teamene våre begynne å fokusere mer på hva som blir det neste for Assassin's Creed."

Det vil fortsatt være den feirende første jubileumsstrømmen senere denne måneden og likeledes ytterligere oppdateringer som følger, men forvent ikke mye av substans fremover.