Stranded: Alien Dawn forlater Early Access neste måned

Frontier Foundry og utvikler Haemimont Games har kunngjort at overlevelsessimuleringsspillet Stranded: Alien Dawn forlater Early Access og kommer til PC og konsoller neste måned.

Spillet lanseres på PC (via Steam og Epic Games Store), PlayStation 4 & 5 og Xbox One og Series-konsoller den 25. april, til 299 kroner.

Det har også blitt avslørt at spillet nå er åpent for forhåndsbestilling, og at alle som kjøper spillet på hvilken som helst av plattformene før 9. mai, pluss nåværende Early Access-spillere, vil få Emergency Landing Pod-modellen og et nytt treplankekonstruksjonsmateriale, alt som en del av Early Adopter-lanseringspakken.

Sjekk ut forhåndsbestillingstraileren for Stranded: Alien Dawn nedenfor.