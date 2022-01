Strange Horticulture er dagens GR Live-spill

For et par uker siden slapp Bad Viking sitt mystiske og magiske plante-puzzlespill, Strange Horticulture på PC. Dette er designet som et spill hvor du spiller som en hagebruker i den særegne byen Undermere, og ber deg bruke samlingen din av planter og okkulte gjenstander for å hjelpe deg med å løse alle slags uvanlige problemer fra byens merkelige innbyggere som besøker butikken din.

Vi skal spille dette i et par timer i dagens GR Live, og som vanlig finner du oss på vår GR Live-side fra klokken 16. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor for en forsmak på hva vi har i vente.