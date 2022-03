Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin har hatt en skuffende start i Japan

HQ

Team Ninjas Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin har fått middelmådige anmeldelser, og dette har nok direkte påvirket de første salgstallene, som altså ikke har vært så gode.

Game Data Library avslører at spillet kun har solgt 46 849 fysiske eksemplarer i løpet av sin første uke i hjemlandet Japan på PlayStation 4 og PlayStation 5.

Dog medregnes ikke det digitale salget her, og det kan selvsagt være en faktor, men målt på fysisk salg er det blant de dårligste salgsstartene for en Final Fantasy-spinoff noensinne, kun slått av Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon (Wii), Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers (Wii) og Final Fantasy Fables: Chocobo Tales (DS). Det er for øvrig snakk om hele 30 spinoff-titler her.