Stranger Things 4 skulle egentlig drepe en hovedrolle

De av dere som har sett den fjerde sesongen av Stranger Things vet at ting ikke akkurat ender særlig positivt for alle, men det kunne vært mye verre. Før du leser videre er det greit å nevne at dette åpenbart røper hvordan denne sesongen sluttet, så tenk over det før du går videre.

I Stranger Things 4 Vol. 2: Unlocked avslører Duffer-brødrene at planen i utgangspunktet var å faktisk drepe Max Mayfield en stund, men at de endte opp med denne litt mer vage avslutningen etter å ha skrevet femte sesong. Dette siden komaet hennes visstnok skal spille en viktig rolle da.

En grei løsning, eller synes du sesongen mistet litt av effekten på grunn av dette?