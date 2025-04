Animert Stranger Things-serie vil hete Tales from '85

Til tross for at Stranger Things offisielt snart avsluttes når den femte og siste sesongen kommer, har Netflix og skaperne Duffer-brødrene mange ideer om hvordan de kan fortsette å fortelle historier i den sci-fi og overnaturlige serien.

HQ

På toppen av det pågående scenespillet er en animert serie i produksjon, og etter hvert som arbeidet med dette skrider frem, er streameren endelig klar til å dele litt mer offisiell informasjon om det.

Vi blir fortalt i en Tudum-artikkel at showet vil bli kjent som Stranger Things: Tales from '85 og at det ser ut til å snu det vi kjenner og forventer fra tegneserier på lørdag morgen på hodet.

Duffer-brødrene har snakket om dette og legger til: "Vi har alltid drømt om en animert Stranger Things i stil med lørdagsmorgen-tegneseriene som vi vokste opp med, og å se denne drømmen realisert har vært helt fantastisk."

Ingen ytterligere informasjon om prosjektet er avslørt ennå, men vi vet at Duffer-brødrene er tilknyttet som utøvende produsenter, sammen med Shawn Levy, Dan Cohen og Eric Robles, med sistnevnte også ansett som showrunner for prosjektet.