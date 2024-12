Stranger Things avslutter offisielt innspillingen av den siste sesongen

HQ

Netflix har offisielt avsluttet innspillingen av den femte og siste sesongen av Stranger Things, med den episke avslutningen planlagt for utgivelse i 2025. Etter nesten et tiår med spennende publikum, gjør serien fra Duffer-brødrene seg klar for sitt etterlengtede farvel, selv om en nøyaktig utgivelsesdato fremdeles er hemmelig.

For å feire milepælen har Netflix delt et innlegg med åtte eksklusive bilder bak kulissene på X, som gir en sniktitt inn i tilblivelsen av den siste sesongen. Bildene viser minneverdige øyeblikk, inkludert Duffer-brødrene som regisserer, skuespillere som knytter bånd og fans som får sitt fulle av 80-tallsnostalgi.

Gleder du deg til å se hvordan det hele ender?