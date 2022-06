Stranger Things gjør Kate Bush til nummer én på singellistene etter 37 år

HQ

Første del av den fjerde sesongen av Stranger Things har vært ute i omtrent tre uker og nå venter vi bare spent på del to i starten av juli. Men i kjølvannet av suksessen har også mange av artistene som har musikken sin representert i serien fått økt popularitet, ikke minst sangeren Kate Bush. Låten hennes "Running up that hill" har fullstendig eksplodert og trettisju år etter at den ble utgitt, har den nå nådd toppen av den britiske singellisten.

Utrolig gøy for Kate Bush og det er kult å se at nye publikummere oppdager den fantastiske 80-tallsmusikken. Har Stranger Things fått deg til å gjenoppdage gamle 80-tallsklassikere?