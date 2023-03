Stranger Things sesong 5 begynner å filme i juni

Det er svært få sko som har et grep om verden som Stranger Things gjør. Ettersom den paranormale serien klarer å øke innsatsen med hver nye sesong, venter fansen spent på sesong 5, som blir seriens siste.

Som rapportert av Collider, har David Harbour nylig bekreftet når Stranger Things sesong 5 begynner å filme. Ifølge Harbour vil den femte og siste sesongen begynne innspillingen i juni.

Dette bekrefter ikke akkurat noen utgivelsesdato for den siste sesongen, men mange forventer nå at den kommer en gang i siste halvdel av 2024. Med det som så ut til å være en miniatyrapokalypse på vei til Hawkins i sesong 4s siste øyeblikk, kommer mange fans til å bli triste over å høre at de må vente en stund på avslutningen av serien.

Men det er mange andre flotte TV-serier og filmer å sjekke ut i mellomtiden. Ta en titt på våre Hva du bør se-artikler for Netflix og Disney+ hvis du trenger litt inspirasjon.