Stranger Things-skuespilleren lover "masse action" i den siste sesongen

HQ

Premieren på den femte og siste sesongen av Stranger Things nærmer seg. Fansen er fulle av spekulasjoner, spesielt om hvem som vil overleve alle utfordringene helt til slutten. Så langt har alle involverte vært forsiktige med hva de sier, spesielt skuespillerne, som til tross for sine taushetsforpliktelser gjentatte ganger blir presset til å diskutere den kommende sesongen med media.

Finn Wolfhard er selvfølgelig en av dem, og i et intervju med US Weekly fortalte han litt om sine erfaringer fra innspillingen av den siste sesongen, og nevnte at sesongen vil inneholde "masse action".

"Jeg prøver virkelig å være til stede med karakteren. Jeg har vært veldig bevisst på hvordan jeg behandler det å komme inn på settet, og har det så bra som mulig siden vi vet at det er den siste sesongen."

Da han ble spurt om han kunne avsløre noe spesifikt om den kommende sesongen, sa han :

"Det er en veldig intim sesong, men samtidig en enorm sesong, bare i omfang, med mange actionsekvenser."

"Det er en sjanger jeg elsker som seer, for hvis det er en virkelig god skrekkfilm, er det for meg den perfekte filmen fordi den virkelig får deg til å reagere og får deg til å føle noe, alltid. Måten jeg føler meg på etter å ha sett en god skrekkfilm, er forskjellig fra måten jeg føler meg på etter å ha sett et virkelig godt drama eller noe annet. Det er veldig visceralt."

Gleder du deg til den siste sesongen?