Stranger Things skurk vil spille Scarecrow i Batman

Det er ikke kjent hvem skurken vil være i oppfølgeren til The Batman, med noen som håper å se Barry Keoghans Joker forårsake kaos, mens andre håper å se mindre kjente skurker ta sentrum som Batmans fiende.

En person som definitivt visste hvordan man spiller en skummel ondskapsmann er Jamie Campbell Bower, mest kjent for sin rolle som Stranger Things superskurken Vecna. Under Comfest 2023 spurte Geek House Show Bower om det er noen roller i DC eller Marvel som han ville være interessert i, og det viser seg at det er:

– Det har vært mye skravling om Scarecrow den siste tiden, det hadde vært kult. Å gjøre det, det ville være morsomt.

Det vil være to Batmans fremover, en i de dedikerte Batman-filmene, og en i DC Universe, så det vil være behov for flere skurker. Vi kunne definitivt se Bower som en utmerket Scarecrow, og tror han ville passe godt inn i Matt Reeves kommende The Batman oppfølger som har premiere i slutten av 2025, men hva tror du?