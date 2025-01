Stranger Things-stjernen forteller om sitt emosjonelle farvel til serien

HQ

Premieren på den femte og siste sesongen av Stranger Things rykker stadig nærmere, og ryktene sier at den kommer til høsten i år. Selv om produksjonen ikke er helt ferdig ennå, er innspillingen ferdig, og for de involverte markerte det slutten på en nesten ti år lang reise. Flere av skuespillerne har delt sine tanker på sosiale medier, deriblant Millie Bobby Brown, som beskrev hvordan hun ikke ønsket å forlate teamet som hadde vært en så stor og viktig del av hennes oppvekst. Finn, som spiller Mike i serien, reflekterte også over den utrolige reisen han og de andre har vært med på, i et intervju med Variety:

"Det var utrolig emosjonelt, selvsagt. Det er de siste 10 årene av livet mitt. Også for skaperne, Duffer Bros. startet da de var 30, og nå er de 40. Alle har hatt en lang reise og delt den sammen. Hele barndommen min var der. Det var et slags "Toy Story 3"-øyeblikk, der du forlot lekene dine. Det var veldig spesielt."

Ser du frem til den siste sesongen? Og tror du at alle i gjengen vil overleve?