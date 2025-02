Stranger Things-stjernen Maya Hawke sier at skuespillere nå blir bedømt på sine følgere på Instagram

HQ

Maya Hawke, kjent for sine roller i Stranger Things og Inside Out 2, har avslørt hvordan Hollywood-stjerner sliter med behovet for å være populære på sosiale medier. I en tid hvor det å ha følgere er ekstremt viktig for produsentene, avslører Hawke at det er et press fra produsentene om å ha et høyt antall følgere.

"Hvis du har over så mange følgere, kan du få filmen finansiert", sa Hawke i en episode av podcasten Happy, Sad, Confused. "Jeg snakker med [noen regissører] om hvordan jeg kommer til å slette Instagram, og de sier: 'Bare så du vet det, når jeg caster en film med noen produsenter, gir de meg et ark med hvor mange kollektive følgere jeg må få av rollebesetningen jeg caster'", fortsatte hun. "'Så hvis du sletter Instagram og jeg mister disse følgerne, må du forstå at det er disse menneskene jeg trenger for å caste rundt deg'."

Dette gjelder ikke alle regissører, og det finnes noen få som har et rykte som gjør at de kan caste hvem de vil. Men det ser ut til at hvis du vil inn på de fleste filmsettene nå for tiden, bør du skaffe deg mange følgere på sosiale medier.