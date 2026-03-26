Stranger Things: Tales from '85 får en helt ny trailer

Hvis du har lyst på mer Stranger Things, har Netflix nettopp sluppet en splitter ny trailer for den kommende Tales from '85, den animerte spin-offen av serien som ser ut til å bli et ganske ambisiøst forsøk på å utvide universet.

Serien finner sted vinteren 1985, midt mellom sesong to og tre, og vender tilbake til et snødekket Hawkins der noe uhyggelig lurer i skyggene. Her kastes vi tilbake inn i livene til Eleven, Mike, Dustin og resten av gjengen, sammen med et par nye ansikter for å krydre det hele.

Den mest åpenbare endringen er selvfølgelig stilen. I stedet for live-action velger Netflix denne gangen animasjon, med inspirasjon fra tiåret som serien så kjærlig har gjort til sitt eget. Traileren antyder en litt leken og munter tone, med litt eventyr, mystikk og (selvfølgelig) monstre. Bak serien finner vi fortsatt Duffer-brødrene som utøvende produsenter, mens Eric Robles leder prosjektet.

Premieren er satt til 24. april, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.