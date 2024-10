Stranger Things utgitt som brettspill

Gode nyheter for alle dere som ikke kan få nok av det klassiske brettspillet Risk og tilfeldigvis også liker Stranger Things. De to merkene har samarbeidet og slått hodene sammen for å skape et Stranger Things Risk.

Spillet skal være designet i tett samarbeid med skaperne av serien, og går rett og slett ut på å forhindre at ruskmonsteret Vecna når frem til Creels hus. Spillbrettet vil være fullt av kjente steder fra serien og vil bli utgitt før utgangen av året.

Opplev opp-ned i Risk: Stranger Things, som er designet i samarbeid med Duffer-brødrene og med aldri før sett kunstverk fra Kyle Lambert. Spill som enten gode eller onde krefter, som begge har et felles mål: å stoppe Vecna fra å nå Creel House.

Spillet har spesialdesignede territorier, ikoniske steder fra serien og inkluderer skreddersydde brikker, inkludert Vecna selv.

