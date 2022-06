Stranger Things-regissørene sier vi bør forvente en mørkere avslutning

HQ

Neste uke avsluttes Stranger Things' fjerde sesong med to episoder i spillefilmlengde, og den første traileren indikerer at den avsluttes med litt av et brak.

Men mens tidligere sesonger har endt på på en håpefull tone, vil det nok ikke være tilfelle her. I et intervju med Empire (via IGN) forteller Duffer-brødrene, som er både regissører og showrunnere, at de denne gangen ender sesongen på en mørkere og mer brutal måte.

"I don't really want to say, but I would be concerned about the characters going into Volume 2, for sure. I hope that that is sort of the sense, because it is a darker season and the kids are no longer kids. And there's sort of an ominous feeling that things might not go well. Now, whether they do or not, you'll have to watch."

Du kan se traileren nedenfor. Krysser fingrene for at Steve overlever.