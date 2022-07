Stranger Things-skaperne lager ny Death Note-serie

HQ

Etter mange år i film- og serie-verden klarte endelig Matt og Ross Duffer å endelig bryte skikkelig gjennom med Stranger Things, og duoen har tydeligvis tenkt å smi mens jernet er varmt samtidig som folk venter på femte sesong av Netflix-serien.

Deadline avslører at Duffer-brødrene har dannet sitt eget selskap som selvsagt kalles Upside Down. Dette skal i hovedsak lage filmer og serier basert på og inspirert av som satte sitt preg på de to i barndommen. En av de mange prosjektene selskapet allerede jobber med er en ny Death Note-serie med ekte skuespillere som forhåpentligvis blir bedre enn filmen Netflix ga oss for noen år siden...