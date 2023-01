Stranger Things-skuespiller står frem som homofil

En rekke scener i Stranger Things fikk det virkelig til å virke som om Will hadde mer enn vennskapelige følelser for Mike, noe som mot slutten av fjerde sesong ble gjort fullstendig klart. Derfor er det hyggelig å endelig få bekreftet at førstnevntes skuespiller følger i samme fotspor.

Noah Schnapp, som altså spiller Will Byers i Stranger Things, forteller på TikTok at han er homofil. Som han selv bemerker med teksten som følger med videoen betyr jo dette at han har mer til felles med Will enn først antatt.