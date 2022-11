Stranger Things-stjernen Millie Bobby Brown hatet Eggo-vaflene

HQ

I Europa elsker vi vaflene våre, spesielt nystekte. Amerika elsker også vafler, men de trenger ikke nødvendigvis å være ferske. Faktisk er det merker av frosne vafler som selges bokstavelig talt overalt, der den mest kjente er Kellogs Eggo.

Disse har blitt ganske kjente utenfor USA takket være Netflix sin hitserie Stranger Things, siden det er livretten til hovedpersonen Eleven. Men det viser seg at skuespillerinnen som spiller henne, Millie Bobby Brown, ikke er så glad i Eggo selv. Tvert imot til og med. I et Wired-show på YouTube sier hun følgende:

"No, I don't. People think I do, but actually in Stranger Things I had a little spit bucket next to me and I'd spit into it because I couldn't swallow the waffles because I'd gag."

Vil du prøve Eggo eller foretrekker du nystekte vafler?